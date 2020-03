Telenet va aussi offrir plus de data à ses abonnés

(Belga) L'opérateur Telenet indique, samedi, qu'il va, lui aussi, offrir à ses clients un volume de données supplémentaires et des divertissements gratuits, maintenant qu'il est demandé à la population de travailler à domicile, de suivre des cours en ligne et de garder des contacts à distance dans la lutte contre le coronavirus. La veille, Proximus et Orange avaient déjà annoncé des gestes commerciaux pour leurs clients.

Ceux disposant d'un abonnement avec une limite de volume verront doubler la quantité de données dont ils disposent pour leurs produits fixes et mobiles, rapporte l'opérateur. Cela vaut également pour les clients de Telenet Business. L'internet fixe sera renforcé à partir de lundi et le mobile à partir de mardi. Ce geste commercial sera d'application au moins jusqu'au 3 avril. À partir de mardi, les clients de Telenet pourront aussi visionner gratuitement plusieurs films et séries. La sélection des programmes ainsi mis à disposition inclut des productions locales et internationales et sera élargie durant les prochains jours. Telenet s'attend, dans les prochains jours, à une forte augmentation du trafic sur ses réseaux fixe et mobile. L'opérateur affirme qu'il surveillera ça de près. "La priorité absolue, en ce moment, est de garder tous les clients connectés. Si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour ce faire, Telenet les prendra également et communiquera clairement." (Belga)