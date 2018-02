Téléphoner coûte cinq fois trop cher aux détenus

(Belga) Les détenus belges paient près de cinq fois plus cher pour leurs communications téléphoniques que la moyenne. Ils sont soumis à un tarif téléphonique vieux de plus de 16 ans, ce qui fait exploser la facture, rapportent De Morgen et Het Laatste Nieuws samedi sur base des chiffres demandés par Stefaan Van Hecke (Groen) au ministre de la Justice Koen Geens (CD&V). Groen demande que les tarifs soient adaptés.

Le médiateur fédéral a reçu beaucoup de plaintes au sujet des coûts téléphoniques dans les prisons. Il ressort que les communications sont soumises à un tarif Belgacom de 2002, diminué depuis lors de 5% mais pas pour les appels internationaux. Le ministre Koen Geens assure qu'avec la nouvelle plateforme digitale Prison Cloud, qui sera accessible en 2020, les détenus pourront appeler moins cher depuis un ordinateur dans leur cellule. Selon le médiateur fédéral, ce n'est pas suffisant car les appels seront encore bien trop chers. (Belga)