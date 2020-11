Télétravail: 6 choses à ne jamais faire sur son PC professionnel

(c) PIXABAY

De nombreux Belges télétravaillent désormais. Généralement avec un ordinateur portable fourni par l'employeur. Que peut-on faire et ne pas faire avec celui-ci ? C’est une bonne question soulevée par le site Glassdoor.com, un site où les employés actuels et anciens d’entreprises évaluent leur environnement de travail de manière anonyme. Et la question est tout aussi valable pour le smartphone également reçu de l’employeur.

Aujourd’hui, plus que jamais les employés ont tendance à se faciliter la vie en concentrant leur vie professionnelle et leur vie privée sur un seul appareil. Il n’est pas évident d’utiliser deux smartphones ou d’attendre le soir pour répondre à des questions sur son email privé. C’est à la fois risqué pour vous et pour votre employeur.

D’abord et surtout parce que 2/3 des piratages informatiques en entreprise proviennent de négligences humaines provenant de l’intérieur de l’organisation. Plus vous utilisez votre ordinateur à des fins personnelles, plus vous faites courir un risque à votre entreprise de générer des portes entrées pour les hackers.

Ensuite, parce que votre employeur a potentiellement accès à tout ce que vous faites sur votre ordinateur professionnel.

Glassdoor.com recommande 6 choses à ne jamais faire sur son PC professionnel:

1. Ne jamais sauvegarder vos mots de passe personnels

En cas de soupçons de faits illicites ou diffamatoires, de faits contraires aux bonnes mœurs ou susceptibles de porter atteinte à la dignité d’autrui ou encore pour protéger les intérêts économiques, commerciaux et financiers de l’entreprise votre employeur peut contrôler des échanges privés.

2. Éviter les échanges non-professionnels via le chat privé ou même professionnel

Ou les blagues politiquement incorrectes. Ceci pour les mêmes raisons que celles énoncées en 1.

3. Éviter de travailler au café du coin

En règle générale, ces réseaux ne sont pas sécurisés et on peut facilement aspirer vos échanges.

4. Ne pas utiliser temporairement le PC d’un collègue

Pour accéder à vos emails, ou inversement Ou laisser quelqu’un d’autre qu’un informaticien de votre entreprise accéder à distance à votre PC.

5. Ne pas stocker sur son PC professionnel des données personnelles

Si vous quittez l’entreprise, êtes remercié ou en cas de faillite, vous risquez de perdre ces données. Ou de voir votre PC repris sans pouvoir sauver ces données.

6. Si vous avez une activité complémentaire, un hobby prenant, ne travaillez pas sur l’ordinateur du bureau. Même si votre employeur est au courant, il pourrait se méprendre sur ce qui est fait pendant et après les heures de travail.