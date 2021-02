Télétravail: quel matériel informatique faut-il pour travailler dans des conditions optimales?

Si vous travaillez en simultané sur plusieurs programmes, il vous faut un deuxième écran. Si vous traitez de nombreuses données sur des tableurs, il faut une souris qui ne va pas vous générer une tendinite handicapante. Bref, oui, comme le télétravail ne va pas disparaître de sitôt, cela vaut la peine de réfléchir ensemble à comment rapprocher votre espace de travail de la maison de celui de votre bureau. A fortiori si vous avez quitté le bureau avec un ordinateur compact et léger génial pour la mobilité, mais vraiment pas confortable pour le travail sédentaire.

Quelles sont les priorités ?

1. L'écran. D’abord certainement un grand écran pour plus de confort visuel et pour passer d’un programme à l’autre. C’est aussi plus facile quand vous êtes en téléconférence avec plusieurs interlocuteurs mais que vous voulez prendre des notes ou lire vos notes. Comptez un budget entre 150 et 250€ pour une taille de 24 à 27 pouces. Vérifiez bien qu’il est A en classe d’efficacité énergétique et également que le haut de l’écran arrive à vos yeux pour garder nuque et dos bien droits. Sinon, un gros bouquin inutilisé fera l’affaire. Dernier conseil installez-le si possible avec la lumière du jour qui éclaire latéralement.

2. Le clavier. Il est utile d'avoir un clavier externe puisque vous allez laisser l’ordinateur portable comme second écran à côté de votre grand écran. A priori une cinquantaine d’euros. Mais c’est un bon investissement car l’étroitesse du clavier du portable, vous fait travaillez dans une position qui met en tension une bonne partie du haut du corps. Idem pour la souris, qui peut parfois coûter plus cher qu’un clavier.

3. Le multiport. Autre suggestion un multiport, ce sont ces petites boites multifiches qui se connectent à votre ordinateur et qui permettent de connecter tous ces périphériques. Indispensables … Comptez un budget d’une cinquantaine d’euros également.

4. Le Wifi. Si vous n'avez pas un Wifi de bonne qualité, je suggère un système qui va faire transiter l’internet via votre réseau électrique et générer du Wifi dans votre bureau et, encore mieux, permettre de connecter votre ordinateur sur une borne locale avec un câble. C’est ce que j’utilise pour donner cours. Comptez 50€ pour un kit de base.

Budget total ?

Un bon 450 euros mais n’hésitez pas à en parler à votre employeur car depuis le 27 janvier, une CCT (convention collective de travail) prévoit la mise à disposition des équipements et de l’assistance technique nécessaires au télétravail.