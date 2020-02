Tempêtes: AG Insurance revoit son chiffre d'indemnisation à la hausse, à 60 millions d'euros

(Belga) AG Insurance, l'une des principales compagnies d'assurances du pays, a revu jeudi ses estimations d'indemnisation à la hausse après le passage des tempêtes Ciara et Dennis. L'entreprise table sur un montant total de dédommagements s'élevant à 60 millions d'euros, dont environ 40 millions d'euros pour les dégâts occasionnés par la seule tempête Ciara.

Avec quelque 30.000 déclarations de sinistre attendues dans les prochains jours, le bilan des deux phénomènes météorologiques, qui se sont produits à une semaine d'intervalle, semble être "largement supérieur" à celui des tempêtes de mars 2019, estime AG. L'année dernière, l'assureur avait en effet dédommagé ses clients à hauteur de 47 millions d'euros, pour 29.000 déclarations de sinistre, principalement en Flandre. Ciara et Dennis ont, eux, touché l'ensemble du pays. L'assureur, qui se dit leader en assurances habitation avec une part de marché de plus de 25%, rappelle que la priorité après le passage d'une tempête est de prendre des mesures d'urgence pour sécuriser les habitations touchées, afin qu'elles ne subissent pas d'autres dommages à cause de la pluie et du vent. Le propre réseau de réparateurs d'AG Insurance a ainsi effectué plus d'un millier d'interventions urgentes ces derniers jours. Au passage de Dennis, des rafales de vent jusqu'à 108 km/h ont été enregistrées à Uccle et Stabroek, et de plus de 100 km/h dans divers endroits du pays.