Tensions sociales chez Skeyes: les contrôleurs aériens suspendent leurs actions

Les actions syndicales des contrôleurs aériens sont suspendues à la suite du processus de médiation qui a été lancé, annonce dimanche le directeur-général Relations collectives de travail (SPF Emploi).

La direction et les syndicats (CSC-Transcom, FGTB-CGSP et SLFP) de la société publique autonome Skeyes (ex-Begocontrol) ont entamé des négociations vendredi dernier afin de résoudre le conflit de travail, sous le contrôle de deux médiateurs sociaux du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (département Relations Collectives de Travail), précise le communiqué.

"Les actions syndicales sont suspendues pendant le processus de conciliation et aucune communication ne sera faite, afin que la médiation se déroule dans le climat le plus serein possible et que les chances d'un accord se concrétisent", ponctue le directeur-général.

Skeyes (ex-Belgocontrol) est confronté depuis plusieurs semaines à un conflit social après le dépôt d'un préavis de grève par la CSC et le syndicat libéral. Les tensions tournent notamment autour de l'organisation et de la charge de travail.