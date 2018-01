Test-Achats a interrogé 9.000 Belges sur leurs pannes de voiture: voici les marques les plus fiables

Test-Achats, l'association de défense belge des consommateurs, a interrogé 9.000 personnes sur les pannes de leur voiture, et dresse donc un bilan des marques les plus fiables.

"Le meilleur élève est sans conteste la marque Lexus, et le reste du classement est dominé par les marques japonaises, telles que Honda, Toyota et Mitsubishi", a expliqué Julie Frère, porte-parole de l'association, dans le RTL info 13h.

"On retrouve également quelques bons élèves au niveau européen, comme Porsche, Audi et BMW".

Au niveau des mauvais élèves, donc des voitures étant victimes de plus de pannes que les autres, Test-Achats épingle "les marques américaines Dodge et Chrysler, mais également les marques italiennes Fiat et Alfa Romeo".

Le reste des marques européennes se retrouve plutôt en milieu de classement.





Quelles sont les pannes les plus fréquentes ?

Quant aux pannes les plus fréquemment rapportées par les automobilistes interrogés par l'association, "il y a celles liées à l'électronique: des problèmes avec le tableau de bord, les fenêtres ou le toit qui ne s'ouvrent ou ne se ferment plus, le verrouillage central de la voiture qui ne fonctionne plus".

Ensuite, "il y a les problèmes au niveau des freins, et également au niveau du système électronique du moteur".

Test-Achats précise cependant que les problèmes constatés sont moins graves qu'avant, et qu'il y a moins d'écart entre les marques dans ce classement. La fiabilité globale des voitures a donc augmenté, en même temps que les normes de contrôle et de certification européennes.