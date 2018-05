Test-Achats lance un site web pour trouver le tarif énergétique le plus avantageux

(Belga) Test-Achats lance avec le conseiller énergétique Enbro le site internet Gaele, pour "gaz-électricité". La plate-forme gratuite a pour objectif d'aider les citoyens à trouver le tarif énergétique le plus avantageux. Les consommateurs peuvent, selon l'organisation, économiser plus de 200 euros par an.

Bien qu'ils puissent choisir librement leur propre fournisseur énergétique depuis une dizaine d'années, seul un tiers a déjà changé de fournisseur d'énergie depuis la libéralisation du marché belge de l'énergie, souligne l'association de défense des consommateurs. "Un Belge sur cinq déclare ne pas avoir envie de rechercher des informations sur les possibilités qui existent sur le marché de l'énergie. Trop fastidieux, trop complexe, trop peu transparent, trop nébuleux pour un profane. Ils optent dès lors pour la garantie du fournisseur chez lequel ils sont clients depuis longtemps. Et ce fournisseur d'énergie est le seul à en tirer tous les bénéfices", précise Julie Frère de Test-Achats. La plate-forme en ligne gratuite Gaele suit constamment l'évolution des prix du marché de l'énergie et proposera au consommateur de changer de fournisseur au moment le plus opportun (cela peut se faire plusieurs fois par an), sans que celui-ci ne doive s'occuper de rien, précise Test-achats. "Nous savons que les consommateurs veulent pouvoir bénéficier des meilleurs contrats énergétiques possible sans devoir faire trop d'efforts. Nombreux sont ceux qui ne souhaitent pas éplucher toutes les possibilités eux-mêmes. Ils recherchent donc quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance pour faire le travail à leur place. GAELE devient ainsi leur courtier personnel en énergie", explique Luc Demeyere, administrateur délégué de Enbro, une entreprise qui conseille les entreprises sur les tarifs énergétiques. (Belga)