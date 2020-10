Tests Covid-19 à un rythme effréné en Belgique: ce laboratoire n'arrête pas de recruter

(c) Belga

Un habitant de Bruxelles nous a confié, via le bouton orange Alertez-nous, son inquiétude de n'avoir pas encore reçu les résultats d'une analyse de sang prélevé trois jours plus tôt dans un laboratoire du groupe Synlab à Berchem-Sainte-Agathe en région bruxelloise. Ce témoignage constitue l'occasion de s'intéresser à l'activité d'un laboratoire privé en pleine période d'épidémie Covid-19 alors qu'actuellement plus de 55.000 tests sont réalisés chaque jour par des dizaines de laboratoires à travers tout le pays (voir la liste des laboratoires qui proposent des diagnostics Covid-19).

Chez Synlab, l'activité de tests Covid-19 est frénétique. Plusieurs milliers d'analyses d'échantillons sont faites chaque jour sur le site liégeois de l'entreprise qui comprend six implantations. Pour suivre le rythme, le laboratoire ne cesse d'embaucher, nous rapporte Delphine Gobin, médecin-biologiste chez Synlab. Des personnes sont engagées à tous les niveaux de la chaîne de traitement des échantillons: réception et empaquetage des prélèvements, tests proprement dits, secrétariat. Depuis août, le laboratoire garantit un délai de 96 heures au plus tard mais cette durée est ramenée à 24 heures pour les cas urgents comme les individus malades. Les tests Covid-19 n'affecteraient pas les délais pour d'autres analyses comme celles de sang. Notre alerteur bruxellois devrait donc recevoir ces résultats très bientôt.