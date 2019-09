Thomas Cook Belgique a besoin de 5 millions d'euros d'ici lundi: un objectif réalisable? (vidéo)

Thomas Cook Retail Belgique, que la direction souhaite relancer, a besoin de 5 millions d'euros d'ici lundi pour permettre aux 500 employés de continuer à travailler, ont indiqué ses responsables lors d'un comité d'entreprise vendredi.

Le tribunal de l'entreprise de Gand a déclaré en faillite mercredi trois sociétés de Thomas Cook en Belgique. Il s'agit de Thomas Cook Belgique (70 collaborateurs), Thomas Cook Retail (5) et Thomas Cook Financial Services, qui ne compte aucun employé.

Pour une quatrième entité, Thomas Cook Retail Belgique, une procédure de continuité d'entreprise sera probablement enclenchée au début de la semaine prochaine, dans l'espoir d'une reprise. Cette entreprise compte 501 collaborateurs et a en charge les bureaux Neckermann et Thomas Cook. Le comité d'entreprise a estimé que ce week-end serait celui de la vérité, a résumé Els De Coster du syndicat libéral. "Il faut de l'argent pour maintenir l'emploi et les chances de survie. M. Dekeyser (CEO de Thomas Cook Retail Belgique, NDLR) a déclaré qu'il nous fallait 5 millions d'euros pour permettre aux 500 employés de continuer à travailler."