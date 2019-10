Le tribunal de l'entreprise officialise la faillite de Thomas Cook Belgique: 501 personnes au chômage

La faillite annoncée de Thomas Cook Retail Belgium, qui compte 501 employés, constituera la deuxième faillite la plus importante de cette année en Belgique, ressort-il du bureau d'informations commerciales Graydon.

Le tribunal de l'entreprise de Gand a déclaré Thomas Cook Retail Belgium en faillite mardi matin. Ce même tribunal avait déjà déclaré la faillite, mercredi dernier, de trois autres branches de Thomas Cook Belgique: Thomas Cook Belgique (70 collaborateurs), Thomas Cook Retail (5) et Thomas Cook Financial Services, qui ne comptait aucun employé. Les 501 employés sont donc désormais au chômage, un véritable séisme social.

La direction de Thomas Cook Belgique avait annoncé hier que Thomas Cook Retail Belgium déposait le bilan, faute d'avoir trouvé les 5 millions d'euros nécessaires à son redémarrage. Cela entraînait la fermeture des 91 agences. Les employés de Thomas Cook Retail Belgium avaient dû encaisser le coup après l'annonce de la faillite par la direction. "Un silence de mort s'est abattu sur le personnel", a déclaré Patrick Van Holderbeke, du syndicat ACV (pendant flamand de la CSC).



"Nous espérions que les choses se passeraient beaucoup mieux pour les employés", a indiqué le syndicaliste. Même discours du côté de la direction qui souhaitait pouvoir trouver de l'argent rapidement afin d'aboutir à un accord judiciaire.

Une reprise partielle n'est pas inconcevable, dans le cadre du scénario de la faillite gérée par les curateurs. Des candidats pourraient reprendre le réseau d'agences. En tout ce sont 270 personnes qui travaillent dans le réseau d'agence. avec autant de collaborateurs coté flamand que francophone. Reste à savoir si le candidat repreneur souhaite reprendre toutes les agences et surtout tous les employés.

Les magasins et les bureaux de Thomas Cook resteront fermés ce mardi. Si un scénario de reprise se confirmait,

cela prendrait quand même de prendre du temps car il faut recomposer de nouvelles offres, contacter les hôtels dans les différentes destinations, renégocier les packages,... Bref les agences ne rouvriront pas demain.

Il n'y a malheureusement pas eu d'accord pour trouver le financement nécessaire à court terme

"Malgré des entretiens très intensifs avec différentes parties jusqu'au dernier moment, il n'y a malheureusement pas eu d'accord pour trouver le financement nécessaire à court terme. A cause de cela, Thomas Cook Retail Belgium (TCRB) n'est pas en position de pouvoir continuer et réaliser avec succès à un concordat judiciaire", a indiqué le groupe Thomas Cook dans un communiqué, confirmant une information tombée un peu plus tôt. "La direction de Thomas Cook Retail Belgium est donc aussi obligée de déposer le bilan de l'entreprise."



Le tsunami engendré par la faillite de Thomas Cook Groupe a été fatal

Mardi 24 septembre, Thomas Cook Belgium, Thomas Cook Retail et Thomas Cook Financial Services avaient déjà déposé le bilan. "Durant les jours suivants, la direction et les collaborateurs ont travaillé intensivement afin de trouver une solution pour une continuité via une réorganisation judiciaire pour Thomas Cook Retail Belgium, avec 501 employés et 91 agences de voyage", précise le voyagiste. TCRB devait trouver immédiatement 5 millions afin de pouvoir réussir à demander un accord judiciaire. Cependant, les entretiens menés entre les différentes parties, et jusqu'au dernier moment, n'ont pas permis d'aboutir à un accord.



La direction de Thomas Cook Retail Belgium se voit donc "obligée" de déposer le bilan de l'entreprise. "Le tsunami engendré par la faillite de Thomas Cook Groupe a été fatal", conclut-elle. La direction dit "vraiment regretter de ne pas avoir pu trouver une solution pour cette entreprise rentable et pour ses employés passionnés".