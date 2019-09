Dommage collatéral: une filiale de Thomas Cook annonce la perte de 501 emplois en Belgique

"Malgré des entretiens très intensifs avec différentes parties jusqu'au dernier moment, il n'y a malheureusement pas eu d'accord pour trouver le financement nécessaire à court terme. A cause de cela, Thomas Cook Retail Belgium (TCRB) n'est pas en position de pouvoir continuer et réaliser avec succès à un concordat judiciaire", indique le groupe Thomas Cook dans un communiqué, confirmant une information tombée un peu plus tôt. "La direction de Thomas Cook Retail Belgium est donc aussi obligée de déposer le bilan de l'entreprise."



Le tsunami engendré par la faillite de Thomas Cook Groupe a été fatal

Mardi 24 septembre, Thomas Cook Belgium, Thomas Cook Retail et Thomas Cook Financial Services avaient déjà déposé le bilan. "Durant les jours suivants, la direction et les collaborateurs ont travaillé intensivement afin de trouver une solution pour une continuité via une réorganisation judiciaire pour Thomas Cook Retail Belgium, avec 501 employés et 91 agences de voyage", précise le voyagiste. TCRB devait trouver immédiatement 5 millions afin de pouvoir réussir à demander un accord judiciaire. Cependant, les entretiens menés entre les différentes parties, et jusqu'au dernier moment, n'ont pas permis d'aboutir à un accord.



La direction de Thomas Cook Retail Belgium se voit donc "obligée" de déposer le bilan de l'entreprise. "Le tsunami engendré par la faillite de Thomas Cook Groupe a été fatal", conclut-elle. La direction dit "vraiment regretter de ne pas avoir pu trouver une solution pour cette entreprise rentable et pour ses employés passionnés".