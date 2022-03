Le lieu du travail, un endroit propice aux rencontres amoureuses? Ces chiffres qui ne trompent pas

Bruno Wattenbergh, notre expert en économie, nous évoque un sujet plus léger et un peu tabou en ce vendredi ensoleillé: tomber amoureux au travail à la machine à café …

PageGroup, cabinet de recrutement et d’intérim a mené en décembre 2021 une étude auprès de plus de 2000 répondants sur les relations au travail. En y incluant cette question de l’amour au travail.

Nous étions post Covid et télétravail, et pourtant les relations développées sur leur lieu de travail ont manifestement toujours une place cruciale dans la vie professionnelle et personnelle de nombreux travailleurs.

Voici quelques chiffres pour mieux évaluer ce que représente l’amour au travail

Plus d’un tiers des personnes interrogées a déjà développé un intérêt sentimental particulier pour un ou une collègue. Parmi ce tiers, 59% ont fini par avoir une relation amoureuse, ce qui représente 18%, presque une personne sur 5 qui est passée à l’acte.

Ces relations durent-elles?

Pour une personne sur deux la relation ne dure que quelques mois. Pour près de 40% des employés qui ont une relation, celle-ci peut durer plusieurs années. Près d’un tiers des couples se rencontreraient au travail.

Est-ce que l’on a posé la question à ces personnes de l’impact sur leur vie professionnelle?

Oui, 2/3 d’entre eux expliquent que cela n’a pas eu d’impact sur leur carrière. En revanche, pour près d’un répondant sur 2 (49%), l’amour au travail cela reste compliqué, voire dangereux : on se met en danger et on met son travail en danger. En tous cas , il y a des règles non écrites : rester discret, même si cela finit en général par se savoir, éviter les relations hiérarchiques, si c’est sérieux, demander de changer de département pour éviter de devoir travailler en équipe avec son amoureux, etc. Ce n’est pas un hasard si c’est interdit dans certaines entreprises américaines.

Est-ce qu’il y a des différences de réponses selon les âges des répondants?

Oui. Les jeunes générations auraient moins tendance à développer des relations au travail : 67% des moins de 30 ans n’ont jamais eu d’intérêt sentimental pour quelqu’un rencontré au travail. Alors que si vous interrogez les plus de 50 ans, 70% de ceux qui ont eu un intérêt déclarent avoir eu une relation et 45% déclarent être encore en couple. Clairement, cela démontre l’importance que représente le travail pour ces générations en tant que lieu de rencontre.

Est-ce qu’il y a des catégories d’employés plus tentés que d’autres?

Des études plus anciennes indiquent que celles et ceux qui s’estiment peu ou pas satisfaits de leur équilibre vie professionnelle/vie privée seraient plus tentés par une histoire d’amour au boulot. Aussi, ceux ou celles qui passent beaucoup de temps au bureau, qui font des heures supplémentaires ou des cadres sans horaires fixes de travail.

Est-ce qu’il y a des entreprises où les relations amoureuses sont plus susceptibles d’arriver?

La taille des entreprises joue un rôle. Plus l’entreprise est grande, plus le match est possible. Plus l’entreprise est grande, plus il est facile d'être discret.