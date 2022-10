TotalEnergies : la CGT reconduit la grève jusqu'à mardi, le mouvement s'étend

(Belga) Le mouvement de grève pour les salaires chez TotalEnergies a été reconduit lundi jusqu'à mardi et étendu à une quinzaine de stations-service autoroutières du réseau Argedis, filiale de TotalEnergies, a-t-on appris auprès de sources syndicales.

Le mouvement a également été reconduit dans les deux raffineries françaises du groupe Esso-ExxonMobil, une réunion avec la direction s'étant révélée "non-concluante", a indiqué sans plus de précisions Christophe Aubert, délégué syndical central CGT. "Le mouvement se poursuit malgré le communiqué de la direction. Pour le moment, elle se contente d'avancer la réunion sur les NAO (négociations annuelles obligatoires de 2023, NDLR) mais il n'y a pas de proposition concrète. On nous propose d'accepter un chèque en blanc, ce n'est pas acceptable", a déclaré aux journalistes Alexis Antonioli, secrétaire général du syndicat CGT de la Plate-forme Total Normandie, après la reconduction de la grève. TotalEnergies a proposé dimanche d'avancer les négociations salariales prévues en novembre au mois d'octobre (sans date précise), à condition que les raffineries et dépôts actuellement bloqués reprennent le travail, un "chantage", a répondu la CGT lundi. "Le syndicat CGT Argedis, filiale de Total, appelle à un mouvement de grève à compter de demain dans les stations service Total. Ce sont des salariés maltraités et mal payés. C'est un marqueur fort de la mobilisation. Même ces salariés, isolés dans leurs stations-service, s'emparent du mouvement", a ajouté M. Antonioli. (Belga)