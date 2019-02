Toujours pas de permis d'urbanisme pour un tronçon du RER

(Belga) Certains permis d'urbanisme pour un tronçon du réseau express régional (RER) dont les travaux doivent débuter ce jeudi n'ont pas été délivrés, écrit La Libre, jeudi. Sans l'octroi de ces permis, les travaux d'infrastructure risquent d'essuyer des retards.

Près d'un an après la reprise des travaux sur la ligne ferroviaire 161 (Bruxelles-Ottignies), quelques mois après la fin de ceux sur le tronçon L 50A (Bruxelles-Denderleeuw), la relance des chantiers sur la L 124 (Bruxelles-Nivelles) est inaugurée ce jeudi, à Braine-l'Alleud, en présence du Premier ministre Charles Michel (MR) et du ministre de la Mobilité François Bellot (MR). Trois permis sont encore en cours d'instruction: ceux des gares de La Hulpe, de Waterloo et de Braine-l'Alleud, d'après le cabinet du ministre wallon des Travaux publics, Carlo Di Antonio (cdH). Introduits par Infrabel début 2018, ceux-ci seront bientôt présentés au gouvernement wallon, qui aura alors 60 jours pour statuer.