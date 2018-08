Trafic difficile sur la place Meiser du 9 au 16 août en raison du remplacement de rails

(Belga) La STIB procédera au remplacement de rails de tram sur une partie de la place Meiser du jeudi 9 au jeudi 16 août prochains, ce qui devrait donner lieu à des difficultés de circulation, en dépit de la période de vacances estivales, a annoncé lundi Bruxelles Mobilité. L'opérateur bruxellois de la Mobilité recommande aux usagers d'éviter, dans la mesure du possible, de passer par cet endroit, à cette période.

Les travaux seront réalisés à hauteur de la séparation des lignes 7 et 25, peu après/avant la trémie du tunnel du prémétro de la Grande ceinture. Par conséquent, la partie sud-est de la place Meiser (côté avenue Plasky et accès à la voie latérale du boulevard Reyers) sera fermée du 10/08 (20h) au 16/08. La circulation sera assurée en déviation, à contre-sens dans l'autre partie du rond-point. Dès jeudi, le 9 août, l'accès à la voie de circulation latérale du boulevard Reyers en direction de Montgomery sera fermé. La circulation des trams sur les lignes 7 et 25 sera interrompue à partir du 10 août. Ceux-ci seront remplacés par des autobus qui feront la navette entre les arrêts Buyl et Meiser. La circulation des tramways reprendra sur la ligne 7 dès le lundi 13 août. Celle des trams de la ligne 25 sera à nouveau assurée normalement à partir du jeudi 16 août. Pour le trafic routier, la voie latérale de circulation du boulevard Reyers sera à nouveau accessible à partir du 24 août. (Belga)