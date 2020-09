Trois marques de voitures chinoises débarquent en Belgique: des SUV au CNG ou électriques entre 20.000 et 30.000€

Trois marques automobiles chinoises ont débarqué en peu de temps sur le marché belge, rapporte mardi De Tijd. Jusqu'à présent, les ventes de voitures chinoises sont négligeables en Belgique.

L'entreprise campinoise OneAutomotive est désormais l'importatrice officielle des marques automobiles chinoises BAIC et DFSK. La firme installée à Courtrai Leie Mobility Group (LMG) importe elle depuis peu de temps des voitures électriques de la marque JAC Motors.

Les deux sociétés visent la vente de 1.000 véhicules chinois en Belgique en 2021.

Ces marques sont peu connues en Europe mais font partie des plus gros constructeurs automobiles en Chine. BAIC et DFSK commercialisent dans un premier temps en Belgique trois SUV au gaz naturel (CNG), pour un prix compris entre 20.000 et 29.000 euros. L'an prochain, cinq modèles devraient arriver, dont trois purement électriques. Le petit JAC Motors se limite lui à un modèle électrique, coûtant la bagatelle de 30.000 euros.