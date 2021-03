Trucs et astuces pour ne pas se faire arnaquer sur internet

La crise du COVID a provoqué une flambée des fraudes sur internet. Voici quelques conseils simples pour éviter d’en être la victime.

Parmi les fraudes les plus fréquentes, la plus courante est le phishing et ses dérivés smishing et vishing. C’est l’hameçonnage, la récupération de vos données bancaires par des escrocs qui vident vos comptes. Phishing, c’est par l’internet, smishing, c’est par le SMS, et le vishing par téléphone.

Ensuite, il y a les faux résultats de recherche et les fausses pages sur les réseaux sociaux, pour vous arnaquer à la vente par exemple.

Ensuite, l'ingénierie sociale et ses manipulations pour vous tromper, comme par exemple, des gains gagnés à la loterie, des réductions, des investissements boursiers hyper rentables.

Et enfin, la fraude à la facture, où les escrocs volent une facture qui vous est destinée, changent le numéro de compte bénéficiaire et bénéficient du paiement de celle-ci en lieu et place de votre fournisseur.

Le phishing très répandu et en croissance

Le phishing a augmenté de 80% entre 2019 et 2020 pour le premier semestre ; et l’augmentation de l’activité en ligne à cause du confinement n’a fait qu’aggraver les choses.

Comment se prémunir du phishing ?

Il y a quelques conseils intéressants.

D’abord prendre son temps. Souvent les escrocs vous font paniquer pour vous faire perdre votre sens critique et surtout vous empêcher de penser. Pour ce faire ils jouent sur deux leviers : la conséquence grave, une amende, une rupture d’abonnement mais ensuite une solution si vous réagissez rapidement.

Prenez le temps d’analyser le message et plus spécifiquement TOUS les éléments suivants :

1. L’adresse mail de l’expéditeur, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le nom de l’expéditeur pour voir quelle adresse se cache sous celle-ci. Elle doit clairement être une adresse avec le nom de l’entreprise après le @. Fuyez les adresses dont le nom de l’expéditeur est dans la première partie de l’adresse.

2. Vérifiez la présence ou non de fautes d’orthographe, de grammaire, de langage. Il ne devrait pas y en avoir sur un message officiel.

3. Est-ce que le message est dans votre langue maternelle ? Si ce n’est pas le cas, c’est également suspect.

4. Vérifiez aussi la police d’écriture. Si elle n’est pas neutre ou habituelle, c’est suspect. Tout comme les phrases de menace en couleur ou soulignées.

5. S’il y a des menaces, soyez aussi circonspect. Un organisme officiel ou une entreprise vont prendre des gants subtilement pour vous expliquer les conséquences éventuelles du problème, pas les escrocs qui tentent de vous stresser pour vous faire paniquer.

En cas de doute, prenez contact avec le service client de la marque ou le service plainte de l’institution en cherchant leur numéro sur un site officiel ou aux renseignements.

N’oubliez pas non plus que les mails officiels sont en général très longs car ils comportent énormément d’informations légales.