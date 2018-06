Un ascenseur du Canal du Centre Historique est en panne

(Belga) L'ascenseur n°4 du Canal du Centre historique est en panne. Le Service Public de Wallonie est en train d'effectuer des réparations. Le problème devrait être résolu le jeudi 7 juin, ont indiqué les Voies d'Eau du Hainaut.

La panne à l'ascenseur n°4 du Canal du Centre Historique est apparue mardi 5 juin. Selon Voies d'Eau du Hainaut, la panne devrait être réparée pour jeudi 7 juin par les équipes techniques du SPW. Les travaux de réparation à effectuer sur l'Ascenseur pourraient toutefois prendre plus de temps que prévu. Les détails techniques de la panne n'ont pas été communiqués. La panne a des conséquences sur le trafic de plaisance qui doit accéder au Canal du Centre historique en amont par l'Ascenseur n°1. Par ailleurs, les croisières de Voies d'Eau du Hainaut démarrent désormais du lieu-dit "La Cantine des Italiens" et, temporairement, plus de l'Ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu jusqu'à la fin des travaux de réparation. (Belga)