Un commerçant peut-il refuser un paiement en cash? La réponse de Bruno Wattenbergh

Bruno Wattenbergh, expert en économie, a évoqué le cash, l'argent liquide ce matin sur le sondes de Bel RTL. COVID oblige, les commerçants nous réclament en général des paiements exclusivement électroniques … voire interdisent les paiements en cash. Est-ce légal ?

Bruno Wattenbergh: Non … ce n’est pas légal … mais dans le contexte sanitaire actuel, les autorités encouragent logiquement les paiements électroniques. Cela permet une distance sociale, mais aussi cela éviter de véhiculer le virus sur des billets ou des pièces. L’idéal étant bien sûr un paiement sans contact via votre carte à puce ou votre téléphone. Les commerçants peuvent donc vous encourager à payer de manière électronique, ce que je ne peux que vous recommander également. Mais si le cash est votre seul moyen de paiement disponible, le commerçant ne peut pas le refuser.

D’une manière générale, ce débat en relance un autre : est-ce que le Belge pourrait se passer totalement de cash ?

Bruno Wattenbergh: La réponse est oui … plus de 90% de la population pourraient se passer de cash. La plupart des Belges sont numériques, ils utilisent de l’argent en plastique depuis 1979 et les premières cartes Bancontact. Les retraités qui ont 65 ans aujourd’hui ont découvert la carte de débit à 26 ans et l’ont donc utilisée depuis plus de 40 ans. Bref, le Belge connait et a adopté ce type de paiement, tout comme le paiement en ligne.

Quel est le pourcentage des Belges qui paient pourtant encore en cash ?



Bruno Wattenbergh: Cela dépend du type d’achat. La majorité des Belges utilise principalement de l’argent liquide pour de petits montants, par exemple au café (69 %) ou à la boulangerie (67 %). Mais seuls 19% utilisent aujourd'hui ce moyen de paiement pour une visite au restaurant.

Une tendance à la baisse qui a certainement été amplifiée par la crise sanitaire ?

Bruno Wattenbergh: Exactement. Près de 6 Belges sur 10 déclarent qu’ils utilisent moins d’argent liquide en 2020 que l’année dernière. De plus, la moitié des Belges sont plus hésitants à utiliser du cash depuis le début de la pandémie. Quant aux retraits aux distributeurs, de début mars à fin août 2020, il a diminué de 43% et le montant prélevé était 36 % moindre par rapport à la même période en 2019 Mais ce n’est pas uniquement à cause du COVID. C’est aussi grâce au développement de nombreuses alternatives de plus en plus faciles et sûres.

Est-ce que la mort du cash est proche ?

Bruno Wattenbergh: Non, l’argent liquide a toujours sa place dans notre porte-monnaie, mais en petite quantité. Il va aussi et toujours joué un rôle dans les échanges du travail au noir et de l’économie souterraine. Enfin, et c’est amusant, c’est aussi une valeur refuge pour les citoyens qui n’ont plus confiance dans les banques. On considère ainsi que un tiers du total des billets en euros en circulation est utilisé comme réserve de valeur au sein de la zone euro.

