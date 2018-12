Un entrepreneur louvaniste va reprendre la production de la bière Peeterman

(Belga) L'entrepreneur Patrick Vanoppen va reprendre au sein de sa brasserie Breda la production de la bière Peeterman, dont il a racheté les droits à AB InBev. Le groupe brassicole avait arrêté la production de la bière louvaniste en 1974.

"Avec la brasserie Breda, nous voulons insuffler une nouvelle vie à d'anciennes bières de Louvain", s'enthousiasme Bert Crombez, responsable création. "Jusqu'à présent, la démarche était restée modeste avec la pils Goldor et la blanche Blondor. Nous allons bientôt remettre la Peeterman en circulation et d'autres suivront encore, comme l'Adrianus." La brasserie devrait voir le jour d'ici 2020 dans un hôtel particulier du centre de Louvain. En attendant, la production sera déléguée au brasseur De Kroon, dans le Brabant flamand. La Peeterman pourrait être déclinée en une version plus ou moins amère. La décision sera toutefois laissée au grand public qui, durant la Corrida de fin d'année le 30 décembre, pourra goûter les deux saveurs. "Le degré d'acidité a en effet changé le goût de la bière aux alentours de la Seconde Guerre mondiale", précise M. Crombez. Selon la légende, la Peeterman, qui doit son appellation au surnom donné aux habitants de Louvain, était la bière préférée des Brabançons flamands au 18e siècle. (Belga)