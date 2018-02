Un "Job day" mardi à Batibouw pour rassembler employeurs et chercheurs d'emploi

(Belga) Un "Job day" sera organisé demain/mardi lors du salon de la construction et de la rénovation Batibouw qui se tient jusqu'au 4 mars à Brussels Expo. Celui-ci a pour objectif de mettre en relation les employeurs et les chercheurs d'emploi dans ces secteurs. Selon la FEB, ceux-ci comptent embaucher en 2018. Il sera donc possible mardi de rencontrer sur les stands des responsables des ressources humaines.

Jusqu'au 4 mars, un "job wall" affiche par ailleurs l'ensemble des offres d'emploi proposées par les exposants. Selon la confédération construction, le secteur se porte bien. Entre le quatrième trimestre de 2016 et le troisième trimestre de 2017, le secteur a accueilli 800 nouveaux salariés (sur quelque 200.000) et 1.100 nouveaux indépendants. "La confiance dans le secteur de la construction est à nouveau bien présente, et ce après une baisse de l'emploi entre 2011 et 2015". (Belga)