Un mois après la réouverture des restaurants, les clients sont-ils de retour? Réponse dans un établissement liégeois

Cela fait un mois maintenant que les restaurants ont pu rouvrir en respectant toutefois toute une série de mesures sanitaires. Quel bilan peut-on tirer aujourd'hui après ces quelques semaines d'activité ?

Selon la Fédération Horeca Wallonie, c'est une estimation mais dans l'ensemble, le secteur des restaurants et des brasseries tourne à 60-70% de son activité normale. C'est un chiffre qui est trop bas pour rattraper le retard qui a été accumulé mais dans le restaurant de Liège où s'est rendu ce midi notre équipe RTL INFO, il y a toujours des tables qui sont condamnés pour permettre la distanciation sociale, et ça ne permet pas de faire salle comble alors que d'habitude, à cet endroit, c'est toujours complet.

"Les clients sont revenus... pas comme avant mais ils sont revenus, explique Alain Tancev, gérant du restaurant. Il y a un petit changement, on n'est pas à notre rendement optimal. On se situe à... je vais dire 70% de nos capacités. Maintenant, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a d'abord une clientèle un peu plus âgé donc un peu plus réticente qui revient quand même mais un peu moins fréquemment qu'avant. Le télétravail qui nous prive un peu de tous ces clients de bureaux dont on a vraiment besoin. Et également les touristes qui ne sont pas là pour le moment et le temps n'arrange pas non plus les choses. Voilà, mais ça ira !"

À noter aussi que selon la Fédération Horeca Wallonie, les grosses difficultés, les dépôts de bilan éventuels devraient arriver lors du dernier trimestre 2020, lorsque toutes les aides, toutes les mesures qui ont été prises pour aider ce secteur Horeca, vont arriver à leur terme.