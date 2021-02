Un mois sans aller au supermarché: comment y arriver?

Ce mois de février est consacré par certains Belges à tester un mois sans supermarché. L'idée vient de Suisse. En février, depuis 5 ans, on y pratique le "Février sans supermarché" avec comme objectif d'interroger sur nos choix de consommation. Ils n’ont fait que relancer une opération lancée il y a plus de 30 ans lorsqu’il y eut plusieurs scandales alimentaires successifs. Et pour répondre à votre question, l’objectif ne s’apparente pas à un boycott de la grande distribution. L'opération vise plutôt à sensibiliser aux alternatives : petits commerces de proximité, circuits courts, fermes et marchés. Un message particulièrement pertinents par les temps qui courent et qui vise à nous inciter à adopter des habitudes plus durables quand il s’agit de faire nos courses alimentaires.

Concrètement, comment est-ce que cette opération se déroule ?

Se passer de supermarché quand on y fait quasiment l’exclusivité de ses achats n’est pas nécessairement évident. A l’époque, la journaliste française qui avait lancé cette idée avait dû faire appel à de nombreux internautes pour recevoir de bonnes adresses, mais aussi les trucs et ficelles pour se passer de supermarché pendant 100 jours.

Ici on parle d’un mois sans supermarché. Et depuis cinq ans, ce sont près d’une centaine de groupes Facebook locaux qui se sont créés petit à petit sur ce modèle et leur nombre ne cesse de croître, dans sept pays, francophones comme la Suisse, la France, la Belgique, le Luxembourg ou le Québec, mais aussi en Espagne ou en Tunisie, touchant au total plus de 50.000 membres.

Peut-on chiffrer la perte de temps d'acheter dans plusieurs petits commerces, ce que l’on peut acheter en une fois au supermarché ou le surcoût ?

La perte de temps est difficilement contestable. Mais elle dépend de votre lieu d’habitation et on peut rappeler que tout le monde peut se faire livrer. Au niveau du coût, il y a une vraie controverse. Selon une étude très récente, s’approvisionner en circuit court pourrait être plus économique de 10 à 12% qu’acheter en supermarché, sans doute aussi à cause du gaspillage lié aux achats compulsifs en grandes surfaces.

Quelques rapides suggestions pour y arriver Bruno ?

Faites les marchés si vous le pouvez, et considérez cela aussi comme un loisir social. Chassez les producteurs locaux proches de chez vous, les paniers bios livrés dans un commerce près de chez vous, buvez de l’eau plutôt que des sodas, faites des ateliers de fabrication cosmétique avec les enfants et faites-le de manière ludique, ciblez et limitez précisément ce que vous vous sentez obligé d’acheter en supermarché. Et enfin, rejoignez un groupe pour vous soutenir mutuellement et partagez vos trucs et astuces.