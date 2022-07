Un porte-conteneurs d'une profondeur record accueilli dans le port d'Anvers

(Belga) L'arrivée du porte-conteneurs MSC Diletta, parmi les plus grands du monde, dans le port d'Anvers samedi a établi un nouveau record pour l'infrastructure portuaire. Le navire, d'une profondeur de 15,90 mètres, est le plus profond à être jamais entré dans le port d'Anvers, ont annoncé les autorités portuaires.

L'Escaut occidental, la partie du fleuve située entre la mer du Nord et le port d'Anvers, n'a pourtant que 16 mètres de profondeur à plusieurs endroits. Ce nouveau record est donc une bonne nouvelle pour l'avenir du port qui pourrait accueillir des navires toujours plus imposants. Pour des navires tels que le porte-conteneurs MSC, d'une longueur de 400 mètres, chaque centimètre de profondeur supplémentaire permet d'augmenter la capacité de charge de 1.000 tonnes. Au total, le bateau a une capacité de charge de 23.964 équivalents vingt pieds (EVP), une mesure approximative du nombre de conteneurs de vingt pieds (6,1 m de long) qu'il peut acheminer. Il rejoignait Anvers depuis le Portugal. L'année dernière, des essais de navigation avec des navires d'une profondeur allant jusqu'à 15,70 mètres avaient eu lieu, avant d'être interrompus en raison de l'échec des négociations entre l'Agence des services maritimes et de la côte (MDK) et l'Association professionnelle des pilotes (BvL) sur les conditions préalables à la navigation sur l'Escaut. Les deux instances se sont toutefois mises d'accord pour remettre le sujet au centre des discussions et les pilotes du port ont accepté de guider le MSC Diletta à son entrée dans l'Escaut à l'aide de deux bateaux pilotes. (Belga)