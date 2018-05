Un premier train rallie Anvers en empruntant la route de la soie ferroviaire

(Belga) Un premier train est arrivé samedi au port d'Anvers via la route de la soie ferroviaire mise en place pour relier la Chine à la Métropole. "Nous travaillons depuis longtemps à ce projet de liaison directe et c'est donc une étape importante de notre relation commerciale avec la Chine", a déclaré le CFO (directeur financier) du port d'Anvers, Luc Arnouts.

Cette liaison fait partie de la "Belt and Road Initiative" (BRI ou Nouvelle route de la soie), une stratégie chinoise visant à créer de nouvelles routes commerciales reliant l'Asie à l'Europe. Le train, arrivé ce samedi à Anvers, avait quitté la ville portuaire chinoise de Tangshan le 26 avril. Il a ensuite traversé le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne et l'Allemagne avant de rallier la ville flamande. Au total, il aura parcouru une distance de 11.000 kilomètres en 16 jours. "Cette liaison ferroviaire directe met notre port sur la carte de la BRI et va encore renforcer notre relation avec la Chine", s'est réjoui M. Arnouts. Les autorités locales chinoises ont l'intention de réaliser un à deux trajets par mois à destination d'Anvers. La cité portuaire de Tangshan va dans cette optique renforcer sa collaboration avec la Métropole flamande. "La Chine est le quatrième plus important pays partenaire pour Anvers avec un trafic annuel de près de 14 millions de tonnes de fret", a rappelé l'échevin anversois du port, Marc Van Peel (CD&V). (Belga)