Un tiers des magasins Orchestra-Premaman vont fermer leurs portes: les travailleurs doivent dire ce qu'ils veulent à la direction

12 magasins sur les 45 que compte le groupe français Orchestra-Prémaman dans notre pays doivent mettre la clé sous le paillasson dans les prochaines semaines. Dont trois en Wallonie et Bruxelles: Molenbeek, Herstal et Nivelles.

L'enseigne de puériculture et de vêtements pour enfants est confrontée à de graves difficultés financières. Elle a été placée sous réorganisation judiciaire le mois dernier.

Direction et syndicats se sont accordés sur un plan social pour éviter les licenciements secs, et la parole est désormais aux travailleurs.

"Les travailleurs doivent faire part à la direction de leur souhait. Les personnes qui sont dans les conditions pour accéder à la prépension doivent dire si elles souhaitent partir ou pas. Les personnes qui souhaitent partir doivent le signifier à la direction. Et les personnes qui souhaitent être reclassées doivent préciser dans quel poste ou dans quel magasin elles seraient intéressées d'aller. Tout ça doit être rentré pour le début du mois de décembre. Et sur base de ça, on y verra plus clair sur l'avenir des travailleurs", a expliqué Myriam Djegham, secrétaire permanente CNE.

Le groupe Orchestra a été fondé dans le sud de la France en 1995. Il a racheté plusieurs enseignes de puériculture, dont la belge Prémaman en 2012.