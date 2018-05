Un tunnel ferroviaire Midi-Schuman pour soulager la jonction Nord-Midi

(Belga) La construction d'un nouveau tunnel ferroviaire entre les gares de Bruxelles-Midi et Bruxelles-Schuman via la Gare Centrale paraît digne d'un examen plus approfondi, conclut une étude de la VUB, intitulée "Rail 4 Brussels" et publiée lundi par Brussels Studies (brusselsstudies.be). Cette possibilité d'élargissement de la capacité ferroviaire à Bruxelles est celle qui récolterait le meilleur consensus entre les différents acteurs qui pourraient être appelés à se prononcer sur les réponses à apporter à la saturation de la jonction Nord-Midi.

Les chercheurs ont soumis aux différents acteurs compétents et associations représentatives dans le secteur de la mobilité neuf variantes d'élargissement de capacité possibles afin d'identifier celles qui aboutiraient le plus facilement à un consensus. Les résultats donnent, selon eux, "une première indication grossière des variantes qui semblent prometteuses". Ainsi, les variantes qui prévoient des tunnels non parallèles à la jonction Nord-Midi existante (sud-est et ouest-est) et celles qui utilisent les lignes de rocade 26 et 28 "paraissent dignes d'un examen plus approfondi". La variante "South East" (sud-est) semble la plus prometteuse. Ce nouveau tunnel entre Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central et Schuman n'augmenterait pas la capacité de la jonction Nord-Midi, mais déchargerait cet axe grâce à de nouvelles liaisons, détaille l'étude. Cette option demande le creusement d'un tunnel, en partie sous le tunnel ferroviaire actuel et en partie sous le tunnel du métro à Schuman. (Belga)