Un wallon sur six tente de se soustraire aux contrôles d'alcoolémie

(Belga) Un wallon sur six tente par tous les moyens d'éviter les contrôles liés à la consommation d'alcool, ressort-il lundi de la nouvelle enquête réalisée par l'institut Vias. Il s'agit d'un nombre 2,5 fois plus élevé qu'il y a quatre ans.

L'étude révèle qu'environ 11% des conducteurs belges interrogés avouent se servir "d'outils" pour échapper aux contrôles de police. Les réseaux sociaux (7%) et les avertisseurs de radar (4%) sont les moyens les plus utilisés. C'est en région bruxelloise que les gens essaient le plus de passer entre les mailles du filet, puisqu'ils sont deux fois plus nombreux que la moyenne nationale (21%) à tenter de frauder. Là aussi, les réseaux sociaux (13%) représentent le moyen le plus plébiscité, devant les avertisseurs de radar (9%) et les applications spécialisées (5%). Les usagers de la route wallons sont, quant à eux, 16% à vouloir se substituer aux contrôles, contre seulement 7% dans le nord du pays. Les réseaux sociaux jouent également un rôle prépondérant dans ces tentatives, puisque 10% des Wallons y ont recours, pour 5% en Flandre. Les avertisseurs de radar sont aussi le deuxième dispositif le plus usité, avec 5% en Wallonie et 2% côté néerlandophone. Cependant, Vias rappelle que prévenir les conducteurs au sujet des contrôles est incivique. "Même prévenus, les conducteurs vont conduire sous l'influence de l'alcool. Ils vont simplement prendre un autre itinéraire, ce qui ne fait pas baisser le risque d'accident. S'abstenir de conduire après avoir bu, ce n'est pas uniquement pour éviter une amende ou un retrait de permis. C'est avant tout un choix délibéré pour ne pas mettre en danger sa vie et celle des autres usagers", affirme l'institut. (Belga)