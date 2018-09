Une application européenne pour simplifier la collecte de piles usagées

(Belga) Dans le cadre de la Semaine européenne du recyclage des piles qui se tient du 3 au 9 septembre, l'association Eucobat lance une application mobile paneuropéenne qui permet de localiser les points de collecte des piles usagées à proximité, indique mardi dans un communiqué l'ASBL Bebat. L'idée est de sensibiliser tout un chacun à l'importance de trier et recycler les piles usagées.

En 2017, les 19 membres d'Eucobat ont collecté quelque 2,3 milliards de piles parmi lesquelles 129 millions rien qu'en Belgique, ce qui représente 3.067 tonnes de métaux. Avec une moyenne d'une pile collectée pour 100 kg d'ordures ménagères, Bebat atteint 89,8% d'efficacité de recyclage des métaux dans notre pays, selon le communiqué. Dans l'optique de collecter et recycler encore davantage de piles, Eucobat lance une application mobile permettant de localiser les points de collecte à proximité. L'initiative doit faciliter la recherche d'un point de collecte où que l'on se trouve en Europe. L'application comprend également une section "questions et réponses" avec des explications et des conseils sur la collecte et le recyclage des piles. L'application, disponible dès mercredi sur l'App Store et Google Play Store, sera accessible en 12 langues différentes pour les appareils iOS et Android. Il est actuellement possible de localiser des points de collecte en Belgique, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne et en Turquie. Les points de collecte situés dans d'autres pays européens suivront prochainement.