Une faute de frappe dans votre nom sur un billet d'avion peut coûter jusqu'à 160 euros: Test Achat veut que ça change

Celui qui réserve un billet d'avion et se trompe dans son nom doit parfois payer jusqu'à 160 euros pour obtenir une correction. Selon Test-Achats, qui a entamé des démarches juridiques contre 10 compagnies aériennes, cette pratique est illégale. L'association de défense des consommateurs a décidé de mettre en demeure 10 compagnies actives en Belgique: Alitalia, American Airlines, Brussels Airlines, British Airways, Emirates, Iberia, Lufthansa, TAP Air Portugal, Ryanair et Vueling. Ces entreprises profitent des fautes de frappe des passagers pour leur facturer des sommes non négligeables lors de la réimpression de leur billet: de 25 euros (somme demandée par Brussels Airlines pour modifier deux caractères) à 115 ou 160 euros (chez Ryanair, selon que la modification est faite en ligne ou à l'aéroport). Ibera et Lufthansa vont jusqu'à refuser tout embarquement. Test-Achats exige la fin immédiate de ces pratiques. A défaut, l'organisation entamera des actions en justice.