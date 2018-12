La nouvelle passerelle à Liège sera installée demain dans la nuit: comment ça va se passer?

La passerelle Vivegnis sera installée dans la nuit du 19 au 20 décembre. Elle établira une liaison cyclo-pédestre, tant réclamée par les riverains, entre le quartier Saint-Léonard et les coteaux de la Citadelle. L'opération est annoncée comme techniquement inédite à Liège, a indiqué lundi Roland Léonard, échevin des Travaux à Liège.

La nouvelle passerelle surplombera la voie de chemin de fer pour relier le quartier Saint-Léonard, depuis la place Vivegnis, jusqu'aux coteaux de la Citadelle. Les préparatifs débuteront mercredi, à 5 h du matin, avec l'arrivée d'un convoi exceptionnel de 37,50 m de long sur 3,50 m de large et transportant en un seul élément la passerelle pré-montée. Sachant qu'elle sera stockée en voirie, la place Vivegnis sera interdite à la circulation des véhicules durant la journée. "Le véhicule circulera à une vitesse de 5 km/h tout au long d'un itinéraire soigneusement étudié pour répondre à son gabarit. L'acheminement de la passerelle se fera en dehors des heures de pointe afin de ne pas entraver la circulation journalière", souligne l'échevin.

Ensuite, mercredi vers 22h, une imposante grue munie d'un bras télescopique sera mise en place afin de procéder au levage de la passerelle. Les travaux de pose débuteront alors vers minuit pour s'achever jeudi vers 5h du matin. Suivra ensuite le démontage de la grue. La passerelle Vivegnis est d'une longueur de 29,5 m pour une largeur de 3 m. Côté coteaux, elle reposera sur un mur de soutènement tandis qu'elle s'appuiera, côté Saint-Léonard, sur une imposante structure en bois haute de 12 m et longue de 27 m. Des plantations, notamment des arbres fruitiers, et un espace de convivialité agrémenteront les abords de la passerelle. L'investissement s'élève à 1,5 million d'euros, pris en charge par Liège Europe Métropole et la Région wallonne. (Belga)