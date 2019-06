Une panne a affecté les services de Google, provoquant lenteurs et erreurs

(Belga) L'accès à plusieurs services en ligne de Google, dont la messagerie Gmail ou le portail de vidéos YouTube, s'avérait problématique aux USA et en Europe dans la nuit de dimanche à lundi. Vers 01h30, Google a indiqué que les problèmes affectant Gmail étaient résolus.

"Nous connaissons de hauts niveaux de congestion du réseau à l'est des USA, ayant un impact sur plusieurs services dans Google Cloud, G Suite et YouTube. Les utilisateurs peuvent observer des performances ralenties ou des erreurs intermittentes", a communiqué Google sur sa page d'information dédiée aux performances (Cloud Dashboard) vers minuit. Des perturbations ont été constatées pour la messagerie Gmail dès 21h20 dimanche, et une panne de service a été confirmée vers 21h30 dimanche. Google a annoncé vers 01h30 lundi que les problèmes avec Gmail devaient alors êtres résolus, présentant ses excuses pour les désagréments. (Belga)