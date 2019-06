Une panne affecte les services de Google et provoque lenteurs et erreurs

(Belga) L'accès à plusieurs services en ligne de Google, dont la messagerie Gmail ou YouTube, s'avère problématique aux USA et en Europe dans la soirée de dimanche à lundi.

"Nous connaissons de hauts niveaux de congestion du réseau à l'est des USA, ayant un impact sur plusieurs services dans Google Cloud, G Suite et YouTube. Les utilisateurs peuvent observer des performances ralenties ou des erreurs intermittentes", communique Google sur sa page d'information dédiée aux performances (Cloud Dashboard). Des perturbations ont concerné la messagerie Gmail dès 21h20 dimanche, et une panne de service est confirmée depuis 21h30, et Google annonce que des informations seront fournies vers 01h00 lundi. "Nos équipes techniques ont réalisé la première phase de leurs travaux d'atténuation (de la perturbation, NDLR) et mettent en oeuvre la seconde phase, après laquelle nous escomptons un retour à la normale". (Belga)