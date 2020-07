Une piscine sur cinq reste fermée en Fédération Wallonie-Bruxelles

(Belga) Les piscines ont pu rouvrir leurs portes mercredi dernier, 1er juillet. Toutefois, en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), une sur cinq restera quand même fermée durant tout l'été, ressort-il d'un sondage de l'Association des établissements sportifs (AES), cité dans Le Soir lundi.

"Sur les 120 bassins de plus de 100 m² recensés en FWB, les responsables de 83 d'entre eux ont donné suite à notre sondage", explique Serge Mathonet, le directeur de l'AES. "Et parmi ceux-ci, 22 % nous ont confirmé que leurs piscines resteront fermées cet été - il est à noter qu'un tiers de celles-ci sont en travaux. Tandis que parmi les 78 % de piscines qui ont choisi de rouvrir, la moitié l'a fait dès le 1 er juillet, 40 % ont prévu de le faire dans le courant de ce mois, et les 10 % restants en août". Les raisons avancées par les gestionnaires de piscines qui ont choisi de ne pas rouvrir sont la complexité du protocole sanitaire établi en marge de ces réouvertures et bien sûr le facteur économique. (Belga)