Une vingtaine de commerces ont ouvert à Mons grâce au fonds d'impulsion

(Belga) La Ville de Mons a, avec son fonds d'impulsion, apporté une aide financière à plus d'une vingtaine de porteurs de projet en l'espace de deux ans. Ces projets se sont concrétisés en nouveaux commerces, ont indiqué les instances montoises.

En l'espace de deux ans, 34 dossiers ont été déposés auprès du jury du fonds d'impulsion de la Ville de Mons. Au total, 24 commerces subsidiés ont pu ouvrir leurs portes. L'accent a été mis sur le côté qualitatif et diversifié des projets ainsi que sur leur originalité: un magasin de robes de mariage, une parapharmacie, un magasin de musique ou encore un magasin bio ont notamment vu le jour dans ce cadre. "Le fonds d'impulsion est un beau succès", s'est réjoui le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin. "Il a été pensé pour favoriser l'implantation de commerces de qualité et originaux en centre-ville. Tout porteur de projet, qu'il soit indépendant, artisan ou même franchisé, peut en bénéficier, via une aide au loyer ou une prime à l'installation, pour autant qu'il présente un dossier solide, permettant de rayonner dans son quartier." Le bourgmestre proposera prochainement un élargissement du champ d'action de l'opération aux 19 communes du Grand Mons. (Belga)