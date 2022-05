USA: contrôler l'inflation ne sera pas indolore, prévient le président de la Fed

(Belga) La lutte contre l'inflation, qui est aux Etats-Unis au plus haut depuis 40 ans, risque de peser sur la croissance économique et l'emploi, a prévenu jeudi le président de la banque centrale américaine, tout juste confirmé pour un second mandat par le Sénat.

"Ramener l'inflation à 2% (cible de la Fed, NDLR) ne se fera pas sans douleur, mais en définitive, le plus douloureux serait d'échouer à la contrer et que l'inflation reste ancrée dans l'économie à des niveaux élevés", a déclaré Jerome Powell dans une interview à la radio publique. (Belga)