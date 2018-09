USA: début d'une réunion monétaire (Fed) qui devrait déboucher sur une hausse des taux

(Belga) La Banque centrale américaine (Fed) a débuté mardi une réunion de politique monétaire à l'issue de laquelle elle devrait relever les taux d'intérêt mercredi pour la troisième fois de l'année pour prévenir une surchauffe.

"Le Comité de politique monétaire (FOMC) a commencé sa réunion à 14H00 locales (18H00 GMT)", a indiqué mardi une porte-parole de la Réserve fédérale. Un communiqué sera publié mercredi à 18H00 GMT à l'issue de cette réunion de deux jours. Le président de la Fed Jerome Powell tiendra dans la foulée une conférence de presse après la publication de nouvelles prévisions économiques sur l'inflation, la croissance et le chômage. Les acteurs financiers sur les marchés sont quasiment unanimes pour prévoir une nouvelle hausse des taux au jour le jour d'un quart de point de pourcentage (0,25%), portant leur niveau dans la fourchette de 2% à 2,5%, un sommet depuis près de dix ans au moment où a éclaté la crise financière. Les analystes guetteront dans les prévisions de la Fed si le Comité monétaire penche toujours pour un autre relèvement du coût du crédit cette année et deux ou trois l'année prochaine. Le faible taux de chômage qui se situe à 3,9% proche de son plus bas niveau en 18 ans et l'impact qu'exerce le fort stimulus budgétaire de l'administration Trump sur l'activité de la première économie mondiale, ont le potentiel de faire grimper l'inflation qui se situait en août au plus haut depuis six ans à 2,3%. Nul doute également que le patron de la Fed sera interrogé en conférence de presse sur l'impact de la guerre des tarifs douaniers entre les Etats-Unis et la Chine qui pourrait ralentir l'économie.