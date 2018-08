USA: la Fed laisse les taux inchangés mais signale une croissance "forte"

(Belga) La banque centrale américaine (Fed) a laissé les taux d'intérêt inchangés mercredi mais a insisté sur la "forte" croissance de l'activité de l'économie américaine, signalant la probabilité d'une prochaine hausse du coût du crédit.

Les taux d'intérêt au jour le jour ont été maintenus dans la fourchette de 1,75% à 2%, comme s'y attendaient les analystes. Dans son communiqué, le Comité monétaire (FOMC) juge toutefois que l'activité économique "a progressé à un rythme fort". La Réserve fédérale note aussi que les dépenses de consommation, locomotive de la croissance, ont "augmenté fortement". Ces deux changements sémantiques par rapport à son communiqué du mois de juin qui dressait déjà un tableau optimiste de la conjoncture de la première économie mondiale, devraient être interprétés par les marchés comme le signal probable d'un relèvement des taux lors de la prochaine réunion monétaire du 26 septembre. La Fed répète qu'elle s'attend à ce que "de futures hausses progressives" des taux "iront de pair avec une expansion soutenue de l'activité économique". La banque centrale ne dit pas un mot dans son communiqué sur les risques que peuvent faire courir pour l'économie les incertitudes autour du conflit commercial et juge toujours que ceux-ci sont "à l'équilibre". L'expansion de l'économie américaine a atteint pour la première fois depuis quatre ans la cadence de 4,1% en rythme annuel au 2e trimestre, dopée notamment par l'impact des réductions d'impôts adoptées par l'administration Trump. Le taux de chômage qui est resté "bas" selon la Fed à 4%, pourrait encore reculer dès vendredi à 3,9%, selon les analystes, quand le gouvernement publiera les chiffres officiels de l'emploi pour juillet qui promettent d'être bons. La Fed se félicite aussi du fait que l'inflation soit restée "autour de 2%", la cible qu'elle estime favorable pour l'économie. L'indice PCE de la hausse des prix s'est en effet établi à 2,2% en juin comme en mai. La banque centrale, dont la prochaine réunion monétaire se tiendra les 25 et 26 septembre, indique que la politique monétaire reste "accommodante, soutenant les conditions dynamiques du marché du travail et le retour durable d'une inflation" à 2%. (Belga)