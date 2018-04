Vers une GRÈVE TOTALE chez Ryanair dans toute l'Europe? L'appel du personnel de cabine portugais

Le syndicat qui représente le personnel de cabine de Ryanair basé au Portugal, en conflit avec la compagnie aérienne irlandaise à bas-coûts, a appelé lundi à un mouvement de protestation au niveau européen.

Le Syndicat national du personnel de vol de l'aviation civile (SNPVAC) "a entamé les démarches nécessaires pour réaliser une grève européenne du personnel de cabine de Ryanair, contre les conditions de travail au sein de cette entreprise irlandaise".



Les représentants des salariés portugais précisent que ce mouvement international avait déjà été envisagé par le passé et que des représentants des syndicats allemand, espagnol et italien seront à leurs côtés mercredi lors d'une conférence de presse.





Ryanair accusée de menacer les stewards qui ne vendent pas assez à bord



Le personnel de cabine de Ryanair basé au Portugal a entamé jeudi une grève de trois jours non consécutifs. Les deux premières journées de grève, observés jeudi et dimanche derniers, ont entraîné l'annulation d'une vingtaine de vols par jour au Portugal, selon le syndicat. Le troisième jour de grève est prévu mercredi.



Les syndicats protestent contre la gestion de la compagnie irlandaise qui, selon eux, enfreint la législation portugaise en sanctionnant des salariés en congé maladie ou en usant de menaces envers ceux qui n'atteignent pas leurs objectifs en matière de ventes à bord.





Les grévistes simplement remplacés par du personnel non-Portugais



Le syndicat portugais a également dénoncé la décision de Ryanair de remplacer son personnel gréviste au Portugal en faisant appel à des salariés d'autres bases européennes.



L'Autorité pour les conditions de travail (ACT) a annoncé dimanche avoir ouvert une enquête sur d'éventuelles irrégularités. Le syndicat portugais a en outre appelé à une "intervention immédiate du gouvernement" portugais pour lui demander de faire respecter les lois du pays en matière de grève.





Ryanair découvre finalement les syndicats



Ryanair n'avait jusqu'ici connu aucune grève du personnel de cabine, mais elle avait été touchée il y a une dizaine d'années par une grève de son personnel au sol en Espagne. Avant Noël, la compagnie irlandaise a été confrontée à sa première grève de pilotes, en Allemagne.



Surtout, elle a amorcé un virage fin décembre en commençant à reconnaître des syndicats face à la menace de grèves historiques de ses pilotes en Italie, en Irlande et au Portugal.