Victimes de Thomas Cook: voici quand le Fonds de garantie voyage va analyser vos dossiers

Le Fonds de garantie voyages commencera à traiter les dossiers de clients lésés par la faillite du voyagiste Thomas Cook d'ici trois semaines, renseignait-il dimanche sur son site internet. Les dossiers seront analysés par ordre chronologique, avec pour référence la date de départ du voyage annulé.

Les vacanciers qui ont déjà payé un acompte ou l'intégralité de leur voyage à Thomas Cook sont invités à remplir le formulaire disponible sur le site internet du Fonds, en fournissant bons de commande et preuves de paiement, pour être remboursés.



Selon les estimations, 72.000 voyageurs au total (55.000 voyageurs pour 2019 et 17.000 estimés pour 2020) sont victimes de la faillite du voyagiste en Belgique.



La priorité dimanche était toujours de rapatrier les 13.000 vacanciers malheureux du tour operator, a rappelé Thomas Cook Belgique. Un tiers d'entre eux sont déjà rentrés au pays.



La faillite de Thomas Cook/Neckermann est la plus grande que le Fonds de garantie voyages ait eu à gérer depuis sa mise en place par le secteur en 1995.