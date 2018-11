Visite d'Etat d'Emmanuel et Brigitte Macron en Belgique: le président français fait un baisemain à la reine Mathilde (vidéo)

Le président français Emmanuel Macron a entamé lundi une visite de deux jours en Belgique, une rare visite d'État qui vise à approfondir les bonnes relations franco-belges. Le couple a été accueilli par le roi Philippe et la reine Mathilde.

Le président français Emmanuel et son épouse Brigitte ont été accueillis sur la place des Palais par les souverains belges. Le président français a salué la reine Mathilde d'un baisemain, capturé par les nombreux cameramen, camerawomen et photographes mobilisés pour l'occasion.

Environ 250 personnes, selon l'estimation de la police sur place, sont venues voir l'arrivée du président français et de la première dame. Parmi le public figuraient des touristes français et étrangers mais aussi des Bruxellois. La reine Mathilde avait adopté une tenue entièrement rouge, couleur commune aux drapeaux belge et français.







Emmanuel Macron et le roi Philippe ont ensuite longé, sur un tapis rouge, les différents corps de l'armée alignés, à savoir des représentants des forces médicales, aériennes, navales et de l'armée de terre. Leurs épouses ont elles marché sur un second tapis rouge, positionné plus au centre de la place des Palais et plus près du public. Elles ont rejoint leurs époux pour passer la grille du palais.





La visite d'Etat comprendra des aspects protocolaires (la cérémonie d'accueil Place des Palais à Bruxelles et le banquet d'Etat lundi soir à Laeken, ndlr), politiques, comme un entretien entre le président et le Premier ministre Charles Michel, culturels avec une visite au MSK (Musée des Beaux-Arts) de Gand, socio-économiques, lors de la visite du centre de création LaVallée à Molenbeek, et socio-médicaux, lors d'un déplacement des "premières Dames" au centre d'accueil de handicapés La Maisonnée d'Ittre.