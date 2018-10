Voici le salaire moyen du Belge, et les régions où l'on est le mieux payé

Le Belge gagne en moyenne 3.329 euros brut par mois, c'est 4% de plus que l'an dernier selon une enquête du site Jobat. Les avantages extra-légaux également augmentent.

Le salaire moyen est tiré vers le haut par les salaires les plus élevés, souligne Jobat. La médiane se situe plutôt aux alentours des 3.000 euros brut, voire moins. Les avantages extralégaux (chèque-repas, assurance hospitalisation, assurance groupe, écochèques...) sont désormais au nombre de 4,6 par employé, contre 4,4 l'an dernier.

C'est à Bruxelles que l'on retrouve les salaires les plus élevés, avec en moyenne 3.642 euros par mois. En Brabant wallon et en Brabant flamand, les montants sont également dans le haut du panier, avec respectivement 3.481 et 3.406 euros. "A Bruxelles, il y a beaucoup de grandes entreprises et d'organisations, comme l'Union européenne. Cadres et fonctionnaires sont également massivement représentés, et ceux-ci gagnent en moyenne plus que des ouvriers et des employés", explique Jobat.

Jobat Media et le bureau d'études Ipsos ont récolté les données de 20.000 travailleurs belges par le biais d'une enquête en ligne. Les répondants (49% d'hommes, 51% de femmes) avaient en moyenne 38 ans, et sept ans d'ancienneté pour leur employé actuel. 31% avaient un diplôme secondaire, 34% un bachelier et 27% un master.