Voici le supermarché le moins cher en Belgique: mais l'arrivée d'une nouvelle chaîne pourrait changer la donne en 2019

Colruyt reste le supermarché le moins cher du pays, selon une comparaison de prix menée par Test-Achats. Mais l'arrivée de la chaîne de supermarchés néerlandaise Jumbo l'année prochaine pourrait changer la donne, selon l'organisation de défense des consommateurs.

Test-Achats se base sur une comparaison des prix sur les sites internet des chaînes. Chaque mois, 27.000 prix sont comparés. Selon un paquet de produits de marques nationales et internationales, Colruyt apparaît comme la chaîne de supermarchés la moins chère. Colruyt est suivi par Albert Heijn, présent uniquement en Flandre, et Carrefour. Les discounters Aldi et Lidl ne sont pas repris dans cette comparaison en raison de leur offre limitée.

Concernant les premiers prix, Colruyt reste aussi le moins cher avec sa marque "Everyday" suivi par Albert Heijn et Carrefour.

Pour un paquet de produits de marques "maison", Lidl est le moins cher suivi par Aldi et Colruyt.

Enfin, pour un paquet de produits mixtes (premiers prix, produits de marques, marque maison et produits frais), Colruyt est le plus avantageux suivi par Albert Heijn et Carrefour.