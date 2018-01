Voici où trouver les voitures d'occasion les moins chères en Belgique

Selon 2ememain.be, plus de la moitié des voitures mises en circulation chaque année en Belgique sont des occasions.

Les voitures d'occasion sont les moins chères à Bruxelles et dans les provinces de Liège et Namur, selon une analyse du site de petites annonces 2ememain.be. Les occasions les plus chères se retrouvent dans les provinces d'Anvers, du Limbourg et en Flandre Occidentale.

Selon 2ememain.be, plus de la moitié des voitures mises en circulation chaque année en Belgique sont des occasions. "Les Belges recherchent principalement des marques de voitures de luxe. Les marques Audi, BMW et Volvo sont celles qui obtiennent le meilleur score dans les résultats de recherche sur le plus grand site belge de petites annonces", selon 2ememain.be.

Globalement, selon l'enquête, les voitures proposées aux particuliers ont moins de 7 ans. Selon les régions, les Belges ont leurs préférences quant aux modèles recherchés: les Peugeot, les Citroën et les Renault sont populaires en Wallonie et les voitures Volkswagen sont les plus demandées en Flandre. "Autre différence marquante: alors que les Volvo sont populaires en Flandre, il en est tout autre en Wallonie qui semble être plus attirée par les Seat. Cette marque paraît moins attrayante pour l'acheteur flamand contrairement à l'acheteur wallon qui l'apprécie beaucoup plus", souligne 2ememain.be.

"Le nombre de voitures d'occasion qui sont annuellement mises en circulation est toujours supérieur au nombre de nouveaux véhicules. Pour beaucoup, le Salon de l'Auto est un événement important, une occasion de rêver à la nouvelle voiture qu'ils convoiteraient. Cependant, bien souvent, les personnes se tournent vers une voiture d'occasion récente. L'année dernière, le nombre de voitures d'occasion de moins de 4 ans proposées sur le site 2ememain.be a augmenté de 4%", explique Peter Back, porte-parole de 2ememain.be.