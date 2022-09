Voici pourquoi l'électricité sera brièvement gratuite ce vendredi pour les gros consommateurs

L'électricité sera brièvement gratuite pour de gros consommateurs, vendredi entre 13h00 et 14h00. Cette gratuité est rendue possible par les forts vents attendus lors des prochains jours, impliquant une plus grande disponibilité d'énergies renouvelables.

Le prix de la livraison de l'électricité pour le lendemain - connu sous l'appellation Day-Ahead Trading - s'élevait jeudi à 245 euros par mégawattheure en moyenne. Cette somme reste élevée par rapport à l'année dernière, mais se situe malgré tout bien loin des 400 à 500 euros de ces dernières semaines. Les raisons de cette diminution des prix, qui seront au plus bas depuis la mi-juillet, est simple : les prochains jours devraient être venteux, avec un peu de soleil, permettant une plus grande disponibilité d'énergies renouvelables.

De plus, le vendredi 16 septembre, la livraison d'électricité entre 13h00 et 14h00 reviendra à zéro euro pour un mégawattheure. Cependant, seuls les consommateurs bénéficiant d'un contrat horaire auprès de la bourse belge de l'électricité EPEX SPOT pourront profiter de cette heure gratuite. Il s'agit en majorité de grandes entreprises.