Voici pourquoi le prix du papier toilette risque de s'envoler

Il n'y a pas que l'énergie qui coûte de plus en plus cher. Comme beaucoup de matières premières, la pâte à papier se fait aussi plus rare et son prix est donc en train d'augmenter. Ce qui aura des conséquences sur le prix de vente de plusieurs produits, parmi lesquels... le papier toilette.

Pour fabrique ce papier toilette, il faut d'abord de la pâte à papier, qui n'a pas l'aspect d'une pâte mais d'une grande feuille (des fibres de bois blanchies). "On voit une augmentation depuis janvier de 130% du prix", indique Yves Melotte, le directeur d'une fabrique de papier (Ahlstrom-Munskio). Soit nettement plus du double. Si cette entreprise l'utilise pour faire des filtres à air pour voiture et des bases pour papier peint, son patron connaît évidemment les techniques de fabrication du papier toiletter et là aussi, à tous les stades, tout augmente.

"Pour faire du papier toilette, il faut aussi un adjuvant qui permette une résistance humide. Là aussi, les adjuvants augmentent de manière significative. Il faut ensuite sécher le papier, ce qui demande de l'énergie. Il faut du gaz, de l'électricité, de la vapeur... Toutes les énergies sont en très forte hausse aussi", ajoute Yves Melotte.

Hausse des prix des matières premières, inflation,... C'est le redémarrage de l'économie de marché après la crise sanitaire qui met les entreprises en ébullition.

"Au moment de la crise du covid, elles ont réagi à chaud en puisant dans leur stock. Aujourd'hui, la demande augmente donc elle reconstitue à la fois leur stock et elles recherchent à rencontrer cette nouvelle demande. Donc il y a une pression énorme", explique Didier Van Caillie, professeur de stratégie d'entreprise (ULiège).

Il faut encore ajouter le retour en force des livres pendant le confinement qui a boosté la demande de pâte à papier. Mais également le commerce en ligne avec ses emballages en cartons. La réouverture des magasins n'a pas ralenti son succès.

Pour le papier, dans les mois à venir, il n'y a que de la hausse dans l'air.