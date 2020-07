Vous avez été mis au chômage temporaire pendant le confinement, quelles en seront les conséquences?

En mars, le confinement a été instauré et de nombreuses personnes ont été placées en chômage temporaire. Au plus fort de la crise, début du mois d'avril, 30% des salariés du secteur privé ont été concernées par cette interruption d'activité. Cela représente 7% de l'emploi salarié dans le secteur privé, selon la FEB (la Fédération des entreprises de Belgique).

Et ces jours non travaillés auront des conséquences. Que les travailleurs se rassurent, il n'y aura pas d'impact sur les congés annuels: exceptionnellement, le gouvernement a pris une disposition dérogatoire. Donc rien ne changera en 2021 pour vos jours de congés et double pécule de vacances.

Mais par contre, certains avantages comme les chèques repas sont perdus. Ils sont donnés seulement pour les jours travaillés.

Pour la prime de fin d'année et les écochèques, c'est le secteur qui devra décider. La prime de fin d'année pourrait donc être diminuée en fonction du nombre de jours travaillés.

Le chômage temporaire devrait être prolongé jusqu'à fin décembre pour toutes les entreprises ( a annoncé la ministre de l'Emploi Nathalie Muylle mardi à la Chambre). C'était déjà le cas pour les secteurs de l'Horeca, de l'événementiel et du voyage.