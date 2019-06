Vous cherchez des tickets de concerts/festivals sur internet ? Lisez ceci avant de vous lancer...

La saison des festivals a commencé, avec fin juin, le mythique Rock Werchter. L'envie de trouver des tickets à moindres prix, vu que ceux-ci ne cessent de flamber au fil des ans, est de plus en plus grande. Bien souvent, la demande est plus forte que l'offre, ce qui pousse certains à fouiller le web.

Et vous le savez, on y trouve de tout. La r(e)vente de billets en ligne est devenue un tel business qu'elle attire les escrocs. Les arnaques sont nombreuses, notamment via des sites de revente non officiels.



Sans garantie

Rappelons que ces sites sont illégaux, et qu'on y trouve souvent des prix et des frais de livraison plus élevés que les originaux. Le tout, sans aucune garantie d'acheter un ticket authentique. "A ce moment-là, on achète un bout de papier, où une partie des informations sont cachées, supprimées ou effacées. Ça mène à des tickets frauduleux", nous a expliqué Dieter Kraewinkels, directeur général de Ticketmaster.

Parfois, des escrocs revendent le même ticket, avec le même code-barres, à plusieurs acheteurs. "Et donc, si vous n'êtes pas le premier à arriver avec votre ticket, vous êtes refusé à l'entrée". Le vice est poussé si loin que certaines plateformes imitent graphismes et logos des revendeurs officiels.





La revente est autorisée, mais limitée

Il y a des règles, d'ailleurs. Si vous voulez revendre votre billet, vous pouvez en effet le faire, mais uniquement de manière occasionnelle et sans en tirer de bénéfice. Il existe déjà des sites relativement fiables comme ticketswap.be, par exemple, avec inscription obligatoire. Ticketswap indique sur son site que "la fraude est limitée par des contrôles stricts et des collaborations avec des partenaires et organisateurs". Pas de garantie officielle, donc, mais il y a nettement moins de chances de se faire avoir...

Bientôt, cependant, vous pourrez acheter/vendre des billets d'occasion via une nouvelle plateforme sécurisée. "La garantie, alors, sera qu'on change les codes-barres: les anciens tickets sont neutralisés et les nouveaux sont authentiques", nous a précisé le responsable de Ticketmaster.be.