Vous cherchez un emploi? 30.000 postes sont vacants dans ce secteur

Les entreprises technologiques belges ont du mal à trouver suffisamment de personnel. Au total, 82% d’entre elles souhaitent engager mais n’y arrivent pas. Cela représente 30.000 postes actuellement vacants. Marc Lambotte, directeur général d’Agoria, la fédération de l’industrie technologique, était invité sur le plateau du RTLINFO 13h.

Sur les 30.000 emplois vacants, quels sont les profils recherchés ? Il s’agit d’une part d’experts numériques et digitaux et d’autre part, de "15.000 profils beaucoup plus techniques. Je pense à des mécaniciens, des électro-mécaniciens, des gens qui maintiennent des systèmes, des gens qui savent travailler avec leurs deux mains", explique Marc Lambotte, directeur général d’Agoria.





"130.000 jeunes qui ne travaillent pas"



Actuellement, 30.000 postes sont vacants dans ce secteur… alors que tellement de jeunes sont au chômage. "Il y a en Belgique un très grand nombre, 130.000 jeunes qui ne sont pas en train d’étudier et qui ne travaillent pas, donc c’est une opportunité, évidemment. C’est un grand nombre de jeunes qu’on pourrait engager, qu’on pourrait activer parce qu’on a vraiment besoin d’eux dans nos entreprises".

Agoria suggère donc aux jeunes de ne pas hésiter à se réorienter. "Parfois les jeunes ratent la première opportunité qui leur est offerte, ils étudient pour un métier qui ne mène pas à un boulot. Il y a des tas de mécanismes qui sont disponibles, que ce soit au sein de nos entreprises ou au Forem ou chez Actiris pour changer de métier. On peut très facilement identifier les métiers qui mènent à un job".